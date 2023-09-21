"Він побачив мій паспорт і змінився в обличчі": українку висадили з автобуса через водія-росіянина (відео)

Дівчина була змушена чекати 8 годин наступний автобус

Росіяни традиційно створюють проблеми для українців навіть за кордоном. Яскравий приклад тому — липневий скандал на Чемпіонаті світу з фехтування, де росіянка Анна Смірнова влаштувала провокацію проти української спортсменки Ольги Харлан.

Тим часом у різних куточках світу трапляються дрібніші неприємні інциденти. Так, нещодавно українська блогерка в TikTok під псевдонімом Shuba розповіла, що її висадили з автобуса через водія росіянина.

Дівчина каже, що є запеклою прихильницею автобусних подорожей, особливо по Європі, де за її словами "краєвиди просто зачаровують". Вона їхала до України з пересадкою в Німеччині, де, очікуючи на автобусний рейс, мала можливість насолодитися містечком Дортмунд. Коли прийшов час посадки на автобус, водій після перевірки документів підійшов до дівчини з українським паспортом та повідомив, що вона не може їхати на цьому рейсі.

"Коли водій перевірив мій квиток, він побачив мій паспорт і одразу змінився в обличчі. І щось комусь сказав у рацію. Потім він сказав, що я не можу їхати і попросив мене вийти з автобуса з речами. Я спитала, в чому справа, але він відповів, що у мене проблеми з документами. Мене вивели з автобуса, прийшли працівники станції і попросили йти за ними. На станції мені відповіли, що у мене паспорт України, а водій був росіянином. І тому він відмовився мене везти. І вони прийняли рішення просто пересадити мене на інший рейс, який був через 8 годин", — говорить дівчина у відео.

Тим часом у коментарях люди діляться власними думками про ситуацію. Частина вважає, що в історії є "білі плями". Однак решта погоджується, що подібні ситуації з росіянами бувають. Деякі коментатори своєю чергою розповідають, що їм навіть траплялися дружні уродженці країни-агресора, які перепрошували за дії влади.

Нагадаємо, що українці за кордоном не раз стикалися з проявами агресії. Так, у Шотландії група підлітків напала на трьох українських дітей, внаслідок чого останнім довелося звертатися за медичною допомогою. У Чехії ж жінки з України стали жертвами нападу від місцевого жителя, який спершу поцікавився їх національністю, а потім жорстоко їх побив.