Били та тягали за волосся: у Чехії напали на українок за їх національність

Жінку доставили до реанімації непритомною.

У Чехії місцевий житель побив двох громадянок України, попередньо спитавши, звідки вони.

Інцидент стався у неділю, 13 серпня, у місті Пласі на півночі Пльзенського краю. Про це повідомляє видання Novinky.

За словами жінок, вони мирно спілкувались на вулиці, коли до них під’їхав автомобіль та водій поцікавився їх походженням. Коли він почув, що жінки з України — накинувся на них з кулаками.

"Ми пішли з дітьми на карусель. Потім ми з Лілією сиділи на бордюрі і розмовляли. До нас під’їхала Škoda Octavia з причепом, і чоловік за кермом запитав, чи ми з України. Потім він від’їхав на кілька метрів, залишив машину заведеною і повернувся до нас", – одна з українок розповіла, як розвивались події.

З її словами, чоловік спершу агресивно з ними говорив, після чого напав.

"Спочатку я отримала три удари кулаком в обличчя. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я встала. Він одразу накинувся на Лілію", — розповідає деталі інциденту постраждала Тетяна.

Коли зловмисник відволікся на її подругу, Тетяна швидко підійшла до його автомобіля та витягла ключ із запалення, щоб чоловік не залишив місце злочину.

"Я збиралась зателефонувати в поліцію, коли двоє інших чоловіків підійшли до мене ззаду, вдарили мене кулаком у спину, і я впустила ключ на землю. Потім перший нападник підібрав його, сів у машину і поїхав. До нас уже прямували дві молоді дівчини та хлопець, які викликали поліцію та швидку допомогу, тому що Лілія лежала на землі, з лиця текла кров", — описала подальший розвиток подій постраждала.

На щастя, Тетяна отримала лише легкі травми. Вона оперативно надала поліції фото автомобіля та номерного знака нападаючого, а також дала докладний опис зловмисника.

Друга жертва нападу майже нічого не пам’ятає. За словами фельдшера, постраждалу доставили до відділення реанімації Пльзеньської університетської лікарні у непритомному стані.

Жінки не можуть пояснити мотиву нападу і запевняють, що не провокували чоловіка. Вони вважають, що агресія з його боку могла бути пов’язана з тим, що 8 серпня українець зґвалтував і намагався вбити 15-річну чеську дівчинку.

"Цей вчинок викликав величезний резонанс, і ненависть людей до українців посилилася. Ми були замкнені у гуртожитку та боялися виходити на вулицю", — коментує Тетяна.

Мер міста Пласі Єва Кантор Поржадкова повідомила, що поліція доповіла їй про інцидент. Також мер наголосила на тому, що Пласі — одне з міст із найбільшою кількістю українських біженців.

"Тільки у місцевому гуртожитку їх мешкає дві сотні. Але в нас ще не було жодного серйозного конфлікту", — додала мер.

Поліція розслідує справу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у чеській школі цькували маленьку українку за її національність.