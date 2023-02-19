Згвалтування напередодні Дня Валентина: українка у Польщі стала жертвою злочинних дій водія таксі-туркмена

Дівчина скористалася мобільним додатком та пошкодувала про це

Черговий злочин проти громадян нашої країни стався у сусідній Польщі, куди українці масово їдуть у надії сховатися від жахів війни та щоденних обстрілів російського ворога.

Про сумний інцедент повідомляє портал tvn24.pl.

За інформацією польських журналістів, напередодні Дня Святого Валентина дівчина з подругою вирішила відвідати вечірку, яку влаштовувала з нагоди свята їхня компанія.

Після завершення офіційної частини заходу вони вирушили додому та викликали за допомогою мобільного додатку дві машини таксі, оскільки жили у різних районах Варшави.

Коли героїня нашої історії зайняла місце у машині, виявилося, що їй попався водій-іноземець – громадянин Туркменістану. Під час поїздки між ними відбулася розмова, і туркмен був у захваті від можливості спілкуватися з українкою зрозумілою обом говіркою (суміш'ю української, російської та польської мов).

Чоловік наполегливо пропонував продовжити знайомство, незважаючи на спроби дівчини перервати спілкування. Коли машина прибула до адресу проживання пасажирки, українка спробувала вийти з машини, але водій почав її утримувати, заблокувавши дверцята. А потім і зовсім відвіз у безлюдне місце, де поглумився над дівчиною, застосувавши силу.

Після інциденту жертва звернулася до поліції, і водія таксі оперативно затримали, звинувативши у зґвалтуванні.

Справу взяла під контроль окружна прокуратура Варшави. За її клопотанням на час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід – утримання під вартою протягом трьох місяців.

Коли справа набула суспільного резонансу, до неї підключилися польські ЗМІ, які встановили, що громадянка України скористалася послугами таксі Bolt. У цій компанії повідомили, що затриманий громадянин Туркменістану перед наймом на роботу пройшов посилену перевірку та надав довідку про несудимість. Крім того, його не розшукували міжнародні правоохоронні органи.

При цьому польські ЗМІ згадали, що навесні 2022 року у Варшаві у зв’язку з багатьма випадками зґвалтування жінок сталася серія гучних затримань водіїв, які працювали у сфері перевезення пасажирів із використанням мобільних додатків на "липових" документах. На справу був змушений відреагувати навіть уряд: від компаній-перевізників вимагали обов’язково перевіряти реальні документи водіїв – паспорт, посвідчення водія, дозвіл на роботу в Польщі тощо.

Раніше повідомлялося про інший випадок зґвалтування, який трапився в Києві: на заробітчанку з Волині "накинув оком" колега-киянин, на два роки молодша за неї. На жаль, різниця у віці не зупинила його від скоєння злочину.