Поглумився з 4-річної: на Вінничині нетверезий чоловік зґвалтував доньку родички

Чоловіка затримали неподалік місця, де він і вчинив злочин сексуального характеру

В одному з населених пунктів під Вінницею дорослий чоловік під впливом алкоголю познущався з малолітньої дівчинки. 31-річний п'яничка, перебуваючи у помешканні своєї родички, зґвалтував її 4-річну доньку.

Відповідну інформацію у понеділок, 31 жовтня, повідомили у пресцентрі ГУ Нацполіції області, відзначивши, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та лише нещодавно знову звільнився з місць позбавлення волі.

В рамках слідства вдалося з'ясувати, що 27 жовтня близько опівночі на спецлінію правоохоронців надійшов телефонний дзвінок від 23-річної мешканки Вінницького району.За словами жінки, її родич вчинив сексуальну наругу над її 4-річною дитиною у момент коли вона відлучилася у справах, а чоловіка залишила приглядати за дітьми. Повернувшись додому, вона одразу зрозуміла, що насправді сталося, тож одразу повідомила про це копам.

Представники поліції оперативно прибули на місце злочину, після чого в оперативному порядку розшукали зловмисника та затримали його. За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді строку позбавлення волі до 15 років.

Чоловік, якого обгрунтовано підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство у рамках кримінального провадження поки триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні за вчинення сексуального насильства щодо мирної мешканки Київської області вперше судили російського окупанта. Тоді загарбника на очах у українки вбив її коханого чоловіка, після чого нещадно згвалтував бідолашну.