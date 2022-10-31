Надругался над 4-летней: на Винниччине нетрезвый мужчина изнасиловал дочь родственницы

Мужчину задержали неподалеку от места, где он и совершил преступление сексуального характера

В одном из населенных пунктов под Винницей взрослый мужчина под влиянием алкоголя поиздевался над малолетней девочкой. 31-летний пьяница, находясь в доме своей родственницы, изнасиловал ее 4-летнюю дочь.

Соответствующую информацию в понедельник, 31 октября, сообщили в пресс-центре ГУ Нацполиции области, отметив, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и только недавно снова освободился из мест лишения свободы.

В рамках следствия удалось выяснить, что 27 октября около полуночи на спецлинию правоохранителей поступил телефонный звонок от 23-летней жительницы Винницкого района. По словам женщины, ее родственник совершил сексуальное надругательство над ее 4-летним ребенком в момент, когда она отлучилась по делам, а мужчину оставила присматривать за детьми. Вернувшись домой, она сразу поняла, что на самом деле произошло, потому не мешкая сообщила об этом копам.

Представители полиции оперативно прибыли на место преступления, после чего в оперативном порядке разыскали злоумышленника и задержали его. За совершенное мужчине грозит наказание в виде срока лишения свободы до 15 лет.

Мужчина, обоснованно подозреваемый в изнасиловании малолетнего ребенка

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Следствие в рамках уголовного производства пока продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине за совершение сексуального насилия в отношении мирной жительницы Киевской области впервые судили российского оккупанта. Тогда захватчика на глазах у украинки убил ее любимого мужа, после чего беспощадно изнасиловал несчастную.