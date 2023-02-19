Изнасилование накануне Дня Валентина: украинка в Польше стала жертвой водителя такси-туркмена

Девушка воспользовалась мобильным приложением и пожалела об этом

Очередное преступление против граждан нашей страны произошло в соседней Польше, куда украинцы массово уезжают в надежде укрыться от ужасов войны и ежедневных обстрелов русского врага.

О произошедшем сообщает портал tvn24.pl.

Согласно информации польских журналистов, накануне Дня Святого Валентина девушка с подругой решала посетить вечеринку, которую устраивала по случаю праздника их компания.

После завершение официальной части мероприятия они отправились домой и вызвали с помощью мобильного приложения две машины такси, так как жили в разных районах Варшавы.

Когда героиня нашей истории заняла место в машине, оказалось, что ей попался водитель-иностранец – гражданин Туркменистана. Во время поездки между ними завязался разговор, и туркмен пришел в восторг от возможности общаться с украинкой на понятном обоим языке (смеси украинского, русского и польского).

Мужчина настойчиво предлагал продолжить знакомство, несмотря на попытки девушки прервать общение. Когда машина прибыла по адресу проживания пассажирки, украинка попыталась выйти из машины, но водитель начал ее удерживать, заблокировав дверцу. А затем и вовсе отвез в безлюдное место, где надругался над ней, применив силу.

После инцидента жертва обратилась в полицию, и водителя такси оперативно задержали, предъявив обвинение в изнасиловании.

Дело взяла под контроль окружная прокуратура Варшавы. По ее ходатайству на время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей в течение трех месяцев.

Когда дело получило общественный резонанс, к нему подключились польские СМИ, которые установили, что гражданка Украины воспользовалась услугами такси Bolt. В этой компании сообщили, что задержанный гражданин Туркменистана перед наймом на работу прошел усиленную проверку и предоставил справку о несудимости. Не числился он и как лицо, разыскиваемое международными правоохранительными органами.

При этом польские СМИ вспомнили, что весной 2022 года в Варшаве в связи со многими случаями изнасилования женщин произошла серия громких задержаний водителей, работавших в сфере перевозки пассажиров с использованием мобильных приложений на "липовых" документах. На дело было вынуждено отреагировать даже правительство: от компаний-перевозчиков потребовали обязательно проверять реальные документы водителей – паспорт, водительские удостоверения, разрешение на работу в Польше и т.д.

Ранее сообщалось о другом случае изнасилования, который случилось в Киеве: на заробитчанку из Волыни "положил глаз" коллега-киевлянин, на два года моложе нее. К сожалению, разница в возрасте не остановила его от совершения преступления.