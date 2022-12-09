Порезал канцелярским ножом лицо и перерезал шею: в Польше по-зверски убили украинку

Травмы были настолько многочисленными, что прокуратура даже не смола посчитать количество ударов и порезов

Несмотря на ухудшающиеся условия проживания в Польше, некоторые беженцы из Украины в этой стране умудряются находить возможности не только для работы.

К чему это иногда может приводить, рассказывает InPoland.

Согласно информации издания, 38-летний украинец Виктор и 45-летняя Наталья жили вместе в течение года в хостеле в городе Здзешовице Опольского воеводства.

Женщина не работала, а вместе они любили распивать крепкие спиртные напитки. Однажды, из-за пьянки и ссоры, устроенной парой, владелец хостела выгнал их на улицу, поэтому Виктор жил в своем автомобиле, а затем переехал на квартиру. А так как пара уже не жила вместе, то женщина решила, что может вступить в новые отношения.

По словам предполагаемого убийцы, однажды во время совместного распития спиртных напитков Наталья созналась, что уходит жить к другому мужчине, своему новому любовнику. Тогда разозленный украинец достал канцелярский нож и начал наносить им удары по лицу и шее своей жертвы.

Полученные женщиной травмы были настолько многочисленными, что прокуратура даже не смола посчитать количество ударов и порезов. Во время вскрытия были выявлены три колото-резаных раны грудной клетки, рана шеи длиной 16 см и вертикальная рана длиной 12 см от височной области до челюсти, которые привели к массивному кровотечению и смерти женщины.

На суде, который недавно начался в Ополе, подозреваемый сознался в убийстве, и ему, скорее всего, грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось об убийстве украинцем гражданской жены на Закарпатье.