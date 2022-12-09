Порізав канцелярським ножем обличчя та перерізав шию: у Польщі по-звірячому вбили українку

Травми були настільки численними, що прокуратура навіть не змогла порахувати кількість ударів та порізів.

Незважаючи на погіршення умов проживання в Польщі, деякі біженці з України в цій країні примудряються знаходити можливості не тільки для роботи.

До чого це іноді може привести, розповідає InPoland.

Згідно з інформацією видання, 38-річний українець Віктор та 45-річна Наталя жили разом протягом року у хостелі у місті Здзешовіце Опольського воєводства.

Жінка не працювала, а разом вони любили розпивати міцні алкогольні напої. Одного разу, через п’янку та сварку, влаштовану парою, власник хостелу вигнав їх на вулицю, тому Віктор жив у своєму автомобілі, а потім переїхав на квартиру. Оскільки пара вже не жила разом, то жінка вирішила, що може вступити в нові відносини.

За словами ймовірного вбивці, одного разу під час спільного розпивання спиртних напоїв Наталя зізналася, що йде жити до іншого чоловіка, свого нового коханця. Тоді розлючений українець дістав канцелярський ніж і почав завдавати ним ударів по обличчю та шиї своєї жертви.

Отримані жінкою травми були настільки численними, що прокуратура навіть не змогла порахувати кількість ударів та порізів. Під час розтину були виявлені три колото-різані рани грудної клітки, рана шиї довжиною 16 см та вертикальна рана довжиною 12 см від скроневої області до щелепи, які призвели до масивної кровотечі та смерті жінки.

На суді, який нещодавно розпочався в Ополе, підозрюваний зізнався у вбивстві, і йому, швидше за все, загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося про вбивство українцем громадянської дружини на Закарпатті.