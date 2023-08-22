Допомоги поменшало: Чехія скорочує виплати українським біженцям

Таке рішення було ухвалено з метою економії державних коштів.

Чехія передивилась політику надання допомоги українським біженцям та визначила вразливу групу осіб, на яку поширюватиметься державна підтримка.

Про це повідомляє Seznam Zprávy. Падіння витрат пов'язане із запровадженням п'ятої поправки до закону Lex Ukraina у липні, яка коригувала розміри виплат українським біженцям.

За даними Міністерства фінансів та Міністерства праці та соціальних питань, у червні Чехія направила близько 1,7 млрд крон (65 млн євро) на гуманітарні потреби. В липні цей обсяг зменшився до 1,1 млрд крон (42 млн євро).

З липня у Чехії було запроваджено диференціацію у наданні допомоги між "невразливими" та "вразливими" категоріями осіб.

До "вразливих" осіб відносяться:

діти віком до 18 років;

студенти віком до 26 років;

особи, які здійснюють догляд дітей у віці до шести років;

вагітні жінки;

особи старше 65 років;

особи з інвалідністю;

особи, які здійснюють догляд людей з інвалідністю.

За півроку перебування в Україні після надання тимчасового захисту дорослій особі буде відшкодовано 3130 крон (121 євро), а "незахищеній" особі 4860 крон (188 євро).

Українські біженці на мітингу у Чехії

За даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, спостерігається суттєве зниження у галузі гуманітарних виплат. У липні було виділено 382 млн крон (16 млн євро), що на 417 млн крон (17 млн євро) менше, ніж у червні.

Маріан Юречка, міністр праці та соціальних справ, пов'язує зменшення обсягів допомоги із змінами в законі Lex Ukraina. Через це частина українських біженців повернулася додому, а також побільшало працюючих українців у Чехії.

"Це, очевидно, також вплинуло на зайнятість, яка все ще зростає", — наголошує Юречка.

За даними Бюро праці, у липні близько 110 тисяч біженців із тимчасовим захистом мали роботу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Чехії розробляють спеціальну програму, згідно з якою українські біженці можуть добровільно повернутися до України.