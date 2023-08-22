Помощи стало меньше: Чехия сократила выплаты украинским беженцам
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Такое решение было принято с целью экономии государственных средств.
Чехия пересмотрела политику предоставления помощи украинским беженцам и определила уязвимую группу лиц, на которую будет распространяться государственная поддержка.
Об этом сообщает Seznam Zprávy. Падение затрат связано с введением пятой поправки к закону Lex Ukraina в июле, которая корректировала размеры выплат украинским беженцам.
Согласно данным Министерства финансов и Министерства труда и социальных вопросов, в июне Чехия направила около 1,7 млрд крон (65 млн евро) на гуманитарные нужды. К июлю этот объем сократился до 1,1 млрд крон (42 млн евро).
С июля в Чехии была введена дифференциация в предоставлении помощи между "неуязвимыми" и "уязвимыми" категориями лиц.
К "уязвимым" лицам относятся:
- дети до 18 лет;
- студенты до 26 лет;
- лица, осуществляющие уход за детьми в возрасте до шести лет;
- беременные женщины;
- лица старше 65 лет;
- лица с инвалидностью;
- лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью.
Через полгода пребывания в Украине после предоставления временной защиты взрослому лицу будет возмещено 3130 крон (121 евро), а "незащищенному" лицу 4860 крон (188 евро).
Согласно данным Министерства труда и социальных дел Чехии, наблюдается существенное снижение в области гуманитарных выплат. В июле было выделено 382 млн крон (16 млн евро), что на 417 млн крон (17 млн евро) меньше, чем в июне.
Мариан Юречка, министр труда и социальных дел, связал уменьшение объемов помощи с изменениями в законе Lex Ukraina. Из-за этого часть украинских беженцев вернулась домой, а также увеличилось число работающих украинцев в Чехии.
"Это, очевидно, также повлияло на занятость, которая все еще растет", — подчеркивает Юречка.
По данным Бюро труда, в июле около 110 тысяч беженцев с временной защитой имели работу.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Чехии разрабатывают специальную программу, согласно которой украинские беженцы могут добровольно вернуться в Украину.