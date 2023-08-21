Помогут вернуться домой и не только: Чехия готовит важные решения по беженцам из Украины

Правительство готово поддерживать беженцев и дальше

Власти Чехии работают над специальной программой, согласно которой украинские беженцы могут добровольно вернуться в Украину.

Как пишет Radio Prague International, согласно данной программе украинцам компенсируют часть расходов при возвращении на родину.

Сейчас в правительстве раздумывают над тем, каким именно будет вид поддержки.

В шестой поправке к закону lex Ukrajina указано, что украинцы все чаще делают запросы на помощь при возвращении в Украину.

"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не является удовлетворительной, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении", — говорится в записке.

По данным местных правоохранителей, в Чехии сейчас находится свыше 360 тысяч беженцев из Украины, которые получили визу временной защиты. Интересно, что несмотря на готовность отправить украинцев домой, недавно местное МВД заявило о готовность продлить работу данных виз как минимум до 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что беженцы из Украины работали на россию в Польше.