Помогут вернуться домой и не только: Чехия готовит важные решения по беженцам из Украины
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Правительство готово поддерживать беженцев и дальше
Власти Чехии работают над специальной программой, согласно которой украинские беженцы могут добровольно вернуться в Украину.
Как пишет Radio Prague International, согласно данной программе украинцам компенсируют часть расходов при возвращении на родину.
Сейчас в правительстве раздумывают над тем, каким именно будет вид поддержки.
В шестой поправке к закону lex Ukrajina указано, что украинцы все чаще делают запросы на помощь при возвращении в Украину.
"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не является удовлетворительной, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении", — говорится в записке.
По данным местных правоохранителей, в Чехии сейчас находится свыше 360 тысяч беженцев из Украины, которые получили визу временной защиты. Интересно, что несмотря на готовность отправить украинцев домой, недавно местное МВД заявило о готовность продлить работу данных виз как минимум до 2025 года.
Ранее "Телеграф" писал о том, что беженцы из Украины работали на россию в Польше.