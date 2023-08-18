Беженцы из Украины работали на разведку рф в Польше: как это получилось

Исполнители руководствовались больше деньгами, чем идеологией

Российская разведка вербовала беженцев из Украины, через мессенджер Telegram. Среди задач агентов, в частности, был поиск путей поставок различной помощи для ВСУ.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишут журналисты, оставшиеся без работы украинцы, велись на анонимные предложения с грязной работой по типу расклеек объявлений и т.д.

"Зарплата была скудной. Но для горстки беженцев с востока Украины обещание быстрых денег было слишком хорошим, чтобы отказаться от него", — говорится в материале.

Но, выйдя на смену, они понимали, что в работе есть подвох: работа заключалась в распространении пророссийской пропаганды от имени анонимного работодателя. Для тех, кто все равно хотел выполнить задания, работа приняла более зловещий оборот.

По словам польских следователей, в течение нескольких недель новобранцам было поручено разведать польские морские порты, разместить камеры вдоль железных дорог и спрятать устройства слежения в военных грузах. Затем, в марте, поступил еще более жесткий приказ о пуске под откос поездов, везущих оружие на Украину.

"Польские власти теперь считают, что загадочным заказчиком было российское агентство военной разведки, ГРУ, и что сорванная операция представляла собой самую серьезную российскую угрозу на территории НАТО с тех пор, как Москва начала свое вторжение в Украину в прошлом году", — пишут журналисты, отмечая, что исполнители руководствовались больше деньгами, чем идеологией. Несмотря на то, что кураторы платили от нескольких долларов за графити и всего несколько сотен долларов за подрывы, убийства и т.д.

В материале указывается, что цель россии состояла в том, чтобы сорвать проходящий через Польшу оружейный корридор, на долю которого приходится более 80 процентов военной техники, поставляемой в Украину.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский хоккеист обвинен в шпионаже в Польше.