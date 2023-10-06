"Ризик замаху": відомий мольфар розповів, чи усунуть пропагандистку симоньян і Собчак

З якихось причин росіянки вважають себе першими людьми у рф

Український екстрасенс та мольфар Максим Гордєєв розповів про замах на двох відомих опальних росіянок — пропагандистки маргарити симоньян та а-ля опозиціонерки Ксенії Собчак.

В ефірі програми "Ранок у великому місті" ясновидець заявив, що не бачить на них "замовлення". За його словами, ці росіянки сильно перебільшують свою значущість у росії.

"Наразі вони чомусь вирішили, що головні, і є першими людьми, яких потрібно прибрати. У них настільки сильна параноя, що їм вже здається ризик замаху", — сказав Гордєєв.

Також екстрасенс зазначив, що у симоньян та Собчак надто висока зарозумілість, вони майже до космосу надувають своє его і вважають себе головними противниками. Проте, за словами астроексперта, закон бумеранга ніхто не скасовував.

"Вони самі в це вірять. Усі, хто стояв за цими страшними ситуаціями — всі будуть покарані. Війна повернеться туди, де вона почалася", — підсумував мольфар.

Раніше екстрасенс Макс Гордєєв передбачав ліквідацію міністра оборони росії сергія шойгу за провали на фронті. За його словами, путін "замовить" його, як це було з ватажком ПВК "Вагнер" євгеном пригожиним.