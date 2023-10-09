Ермак рассказал, какие приоритеты расставили в кремле

Кремль тратит огромное количество денег на "промывание мозгов" детям и подготовку новых поколений к войне. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Чиновник назвал сумму, которую российские власти выделили на "фейки" для самых молодых граждан. Эту информацию Андрей Ермак обнародовал в своем Telegram-канале.

В общей сложности путинский режим потратит на "патриотическое воспитание" россиян 46 млрд рублей. "Движение первых" получит 7 млрд рублей, "Большая перемена" — 1,3 млрд, "Юнармия" — 270 млн рублей", — рассказал руководитель ОП.

Названные Андреем Ермаком организации работают с детьми, обучают их фейковой истории и оправдывают войну и геноцид украинцев. Против этих организаций партнерами Украины были введены санкции.

По данным руководителя ОП, в прошлом году государство-агрессор потратило на "патриотическое воспитание" из госбюджета 11,4 млрд. рублей.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в кремле утвердили новую "методичку". Изданию стало известно, чем будут пугать пропагандисты.

Напомним, что доля военных расходов в российском бюджете-2024 станет рекордной с последних лет Советского Союза. Таких сумм еще было за всю современную историю россии.