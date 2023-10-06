"Риск покушения": известный мольфар рассказал, устранят ли пропагандистку симоньян и Собчак

По каким-то причинам россиянки считают себя первыми людьми в рф

Украинский экстрасенс и мольфар Максим Гордеев рассказал про покушение на двух известных опальных россиянок — пропагандистки маргариты симоньян и а-ля опозиционерки Ксении Собчак.

В эфире программы "Ранок у великому місті" ясновидящий заявил, что не видит на них "заказа". По его словам, эти россиянки сильно преувеличивают свою значимость в россии.

"На сейчас они почему-то решили, что главные, и являются первыми людьми, которых нужно убрать. У них настолько сильная паранойя, что им уже кажется риск покушения", — сказал Гордеев.

Также экстрасенс отметил, что у симоньян и Собчак слишком высокое самомнение, они почти до космоса надувают свое эго и считают себя главными противниками. Однако, по словам астроэксперта, закон бумеранга никто не отменял.

"Они сами в это верят. Все, кто стоял за этими страшными ситуациями — все будут наказаны. Война вернется туда, где она началась", — подытожил мольфар.

Ранее экстрасенс Макс Гордеев предвидел ликвидацию министра обороны рф сергея шойгу за провалы на фронте. По его словам, путин "закажет" его, как это было с главарем ЧВК "Вагнер" евгением пригожиным.