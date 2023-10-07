Війна — день 591: Харківщина оговтується після ударів, а Крим тривожиться

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 7 жовтня 2023 року. В Україні ще траур після ударів росії по Харківській області, — спочатку по селу Гроза, потім по самому центру Харкова. Однак і росіянам неспокійно: регулярно надходять повідомлення про вибухи та атаки безпілотників.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:11 Відбій тривоги. У Миргороді пролунав вибух.

00:00 У Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях України повітряна тривога. Повідомляється про ракету над Полтавщиною.

Естонські волонтерські організації Vaba Ukraina ("Вільна Україна") та Ukraina Abi ("Допомога Україні") у п’ятницю потрапили під ракетний удар в Україні, — російська ракета "Іскандер" впала за метри 20 від них. Внаслідок атаки всі транспортні засоби були знищені, але волонтери не постраждали.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

З даними за 4 жовтня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 588: ЗСУ просуваються на півдні, окупанти продовжують бомбардувати українські міста

Про те, що відбувалося 5 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 589: СБУ атакувала дронами Курську область, а росія вдарила по кафе на Харківщині

Інформацію за 6 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 590: Україна в траурі через трагедію на Харківщині, в росії теж неспокійно