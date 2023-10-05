Війна — день 589: ЗСУ просуваються на півдні, а росіяни евакуюють своїх посіпак

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести контрнаступ і змогли просунутися на захід від нещодавно звільненого Роботино та в інших місцях, що змушує росіян помітно нервувати та евакуювати своїх колаборантів із Токмака. При цьому в Україні визнають, що ЗСУ для більш швидкого просування не вистачає снарядів та ППО.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Через атаку російський БПЛА у південних та центральних областях України оголосили на сполох. Їх мешканців закликали бути у безпечних місцях.

00:00 Куп’янський район Харківської області зазнав обстрілу з комплексів С-300

Про те, що відбувалося 2 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 586: на фронті запеклі бої, тривають масовані обстріли

Інформацію за 3 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 587: ВСУ встановлюють нові рекорди, а окупанти намагаються контратакувати

З даними за 4 жовтня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 588: ЗСУ просуваються на півдні, окупанти продовжують бомбардувати українські міста