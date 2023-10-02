Війна — день 586: на фронті запеклі бої, тривають масовані обстріли

Оперативно про головне за добу

Контрнаступ ЗСУ триває, а росіяни намагаються зробити все можливе, щоб зупинити просування українських військових та не допустити втрати важливих населених пунктів, на кшталт Бахмута. При цьому загалом на фронті збільшується активність боїв, а окупанти нарощують кількість спроб штурмувати позиції ЗСУ, що не дає їм особливого успіху. Не зупиняються й масовані обстріли, які лише збільшують масштаби безглуздих руйнувань громадянської інфраструктури.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Херсон потрапив під масований обстріл. За даними місцевих ТГ-каналів, один з ударів припав на житловий будинок.

Інформацію за 29 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 583: Україна готується до важкої зими та відкриття німецького заводу бронетехніки

З даними за 30 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 584: окупанти атакують Україну дронами, а Зеленський анонсував важливі новини

Про те, що відбувалося 1 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 585: окупанти зазнають великих втрат і кидають у бій погано підготовлені резерви