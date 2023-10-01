Росіяни стягнули до Бахмута тисячі своїх солдатів і техніки: у ЗСУ розповіли, що буде далі

ЗСУ вживає необхідних заходів для просування

Російські окупанти поки що не збираються виходити з Бахмута. Вони зосередили у місті тисячі своїх солдатів.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його даними, росія стягнула в Бахмут більше ніж 10 тисяч чоловік особового складу Там перебувають танкові, мотострілецькі й десантні полки і зараз там точаться важкі бої. Спікер додав, що говорити про те, що росіяни збираються виходити з окупованого міста, поки що не доводиться.

Військовий пояснює, що українські війська зараз не будуть штурмувати місто, оскільки це призведе до великих втрат.

"Зараз вживаються всі необхідні заходи, аби просунутися вперед, бойові порядки, та закріпитися там і нанести вогневого ураження противнику", — наголосив Євлаш.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські воїни працюють над перерізанням логістики окупантів на Бахмутському напрямку. Сили оборони вже мають успіхи, а росіянам це загрожує знекровленням місцевого угруповання військ і великими втратами.

Також ми повідомляли про те, що у ЗСУ підтвердили звільнення двох населених пунктів поблизу Бахмута.