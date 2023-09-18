Тепер офіційно: в ЗСУ підтвердили звільнення двох населених пунктів поблизу Бахмута

У населені пункти Донеччини поступово повертається український прапор

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр офіційно підтвердила про звільнення села Кліщіївка, що неподалік Бахмута. Повернення цього населеного пункту, як стверджують військові, дозволить нашій армії створити плацдарм для подальшого просування.

Підтвердження від представниці Міноборони прозвучало в ефірі телемарафону 18 вересня. Зокрема, вона зазначила, що загалом під час контрнаступу ЗСУ вже звільнили 51 кв. км території на Бахмутському напрямку.

Кліщіївка на карті

"На Бахмутському напрямку, це наш напрямок наступу на сході, минулого тижня було звільнено два населених пункти: Андріївка та Кліщіївка", — сказала Маляр.

Окупантів вигнали з Кліщіївки бійці 80-ї бригади, 5-ї окремої десантно-штурмової бригади та бригади "Лють" із Гвардії наступу. Про звільнення населеного пункту оголосила 80-та окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України.

Пізніше цю інформацію підтвердило Міністерство внутрішніх справ. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував військовим за повернення українських територій.

Раніше "Телеграф" писав, що Збройні сили України досягають успіху не тільки на Бахмутському, а й на Мелітопольському напрямку.