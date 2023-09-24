Україна має новий важливий успіх на Бахмутському напрямку: чим це загрожує росіянам (карта)

Україна знекровлює росіян

Українські воїни працюють над перерізанням логістики окупантів на Донеччині. Вже є успіхи.

Про це пише видання "РБК-Україна", посилаючись на начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша. За його словами, йдеться про Бахмутський напрямок.

"Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса Бахмут — Горлівка, яка знаходиться за 3 км від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА", — сказав він.

При цьому росіяни ще мають інші логістичні маршрути, якими постачають забезпечення для угруповання в Бахмуті. Це і траси, що ведуть із окупованої території.

"Однак ми продовжуємо зараз різати ці шляхи й продовжимо це робити далі, аби знекровити російське угруповання на цьому напрямку і завдати йому максимальних втрат", — додав Євлаш.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, наскільки реалістичним є прогноз Буданова щодо перерізання сухопутного коридору в Крим. А більше про звільнення Криму та прогнози з цього приводу ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Дмитра Снєгирьова "Телеграфу" під назвою "Окупанти повторять "жест доброї волі": військовий експерт назвав дві причини, чому звільнити Крим буде легше за Донбас".

Також ми повідомляли про те, що у ЗСУ підтвердили звільнення двох населених пунктів поблизу Бахмута.