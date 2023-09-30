росія готова пожертвувати Бахмутом заради двох інших міст? Аналітики розкрили плани окупантів (карта)

Окупантам не вистачає сил для утримання позицій і на сході, і на півдні

Російське військове командування, ймовірно, готове пожертвувати Бахмутом, щоб зміцнити свої позиції в Мелітополі, де нещодавно розбомбили базу окупантів і Бердянську. Утримання цих міст не дасть українським силам підтягнути артилерію ближче до окупованого Криму.

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Таку інформацію надало одне з російських інсайдерських джерел.

Раніше російські інсайдерські джерела зазначали, що глава Генштабу рф валерій герасимів хоче зберегти війська і військову техніку для захисту Мелітополя і Бердянська. Можливо це буде зроблено за рахунок оборони Токмака.

Ситуація на південному фронті на карті deepstate

"27 і 28 вересня джерела в соціальних мережах поширили цю чутку, після чого російське інсайдерське джерело заявило, що герасимов також готовий вивести війська з Бахмута і вважає за краще захищати Мелітополь, щоб не дати українським силам наблизити артилерію до Криму", — пишуть аналітики.

Ситуація в районі Бахмута на карті deepstate

Водночас, на їхню думку, твердження, що герасимов має намір відвести російські війська до Мелітополя, щоб зміцнити там російську оборону, "виходять далеко за межі відомої моделі поведінки Герасимова". Підтверджень цієї інформації ISW не має.

"ІSW не має доказів, що підтверджують твердження інсайдера. Якщо ці твердження хибні, це може свідчити про те, що в російському інформаційному просторі ведуться злагоджені зусилля для дискредитації герасимова", — зазначають аналітики.

Вони вважають, що ці твердження можуть бути частиною інформаційної боротьби між російським керівництвом. За даними деяких російських джерел, герасимов усунув командувача ВДВ генерал-полковника михайла теплинського з посади заступника командувача в Україні. У світлі чого не можна виключати, що мета заяв про готовність герасимова йти на поступки на фронті у зміцненні позиції теплинського, вважають в ISW.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони деоккупують Бахмут і ще два захоплені росіянами міста. Конкретизувати їх він не став.