Укр

россия готова пожертвовать Бахмутом ради двух других городов? Аналитики раскрыли планы оккупантов (карта)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Продолжаются тяжелые бои Новость обновлена 30 сентября 2023, 07:36
Продолжаются тяжелые бои. Фото t.me/generalstaff_ua

Оккупантам не хватает сил для удержания позиций и на востоке и на юге

Российское военное командование, вероятно, готово пожертвовать Бахмутом, чтобы укрепить свои позиции в Мелитополе, где недавно разбомбили базу оккупантов, и Бердянске. Удержание этих городов не даст украинским силам подтянуть артиллерию ближе к оккупированному Крыму.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Такую информацию предоставил один из российских инсайдерских источников.

Ранее российские инсайдерские источники отмечали, что глава Генштаба рф валерий герасимов хочет сохранить войска и военную технику для защиты Мелитополя и Бердянска. Возможно, это будет сделано за счет обороны Токмака.

Ситуация на южном фронте на карте deepstate

"27 и 28 сентября источники в социальных сетях распространили этот слух, после чего российский инсайдерский источник заявил, что Герасимов также готов вывести войска из Бахмута и предпочитает защищать Мелитополь, чтобы не дать украинским силам приблизить артиллерию к Крыму", — пишут аналитики.

Ситуация в районе Бахмута на карте deepstate

Вместе с тем, по их мнению, утверждения, что герасимов намерен отвести российские войска в Мелитополь, чтобы укрепить там российскую оборону, "выходят далеко за пределы известной модели поведения Герасимова". Подтверждений этой информации у ISW нет.

"У ISW нет доказательств, подтверждающих утверждения инсайдера. Если эти утверждения ложны, это может свидетельствовать о том, что в российском информационном пространстве ведутся слаженные усилия для дискредитации герасимова", — отмечают аналитики.

Они считают, что эти утверждения могут быть частью информационной борьбы между российским руководством. По данным некоторых российских источников, герасимов отстранил командующего ВДВ генерал-полковника михаила теплинского от должности заместителя командующего в Украине. В свете чего, нельзя исключать, что цель заявлений о готовности Герасимова идти на уступки на фронте в укреплении позиции теплинского, считают в ISW.

Как сообщал "Телеграф", недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны деоккупируют Бахмут и еще два захваченных россиянами города. Конкретизировать их он не стал.