Вперше в історії: у Києві в понеділок проходить засідання глав МЗС країн ЄС (відео)

За словами Борреля, майбутнє України – у Євросоюзі

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель проводить неформальне засідання Ради МЗС країн ЄС. Вперше в історії зустріч дипломатів триває у Києві.

Анонсував Жозеп Боррель захід на своїй сторінці у мережі X (колишній Twitter). І додав, що майбутнє України – у Євросоюзі. "Я скликаю сьогодні у Києві глав МЗС країн ЄС на перше в історії засідання 27 членів країн союзу за його межами", — написав він.

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу 30 вересня прибув до Одеси із неоголошеним візитом. До цього він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та головою Міноборони Рустемом Умеровим. На переговорах було порушено тему подальшої допомоги Україні. Представник Євросоюзу запевнив владу країни у підтримці. Також він додав, що Україна має повне право захищати свою територію від російських окупантів і відновити контроль над своєю територією.

Під час спільного брифінгу із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем перед засіданням Ради міністрів ЄС у Києві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував питання голосування щодо тимчасового бюджету США без допомоги України. За його словами, відсутність фінансової допомоги нашій державі у тимчасовому бюджеті США – казус. "Питання у тому, чи є те, що сталося у США, інцидентом чи системою. Я думаю, що це — інцидент", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що нижня палата Конгресу США ухвалила проект бюджету на 45 днів, у якому не передбачено виділення допомоги Україні за статтею про додаткові витрати.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україну відвідав генсек НАТО. Єнс Столтенберг зробив кілька заяв, у тому числі і про членство України в Альянсі.