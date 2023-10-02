Впервые в истории: в Киеве в понедельник проходит заседание глав МИД стран ЕС (видео)

По словам Борреля, будущее Украины – в Евросоюзе

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель проводит неформальное заседание Совета МИД стран ЕС. Впервые в истории встреча дипломатов проходит в Киеве.

Анонсировал Жозеп Боррель мероприятие на своей странице в сети X (бывший Twitter). И добавил, что будущее Украины – в Евросоюзе. "Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами.", — написал он.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза 30 сентября прибыл в Одессу с необъявленным визитом. До этого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Минобороны Рустемом Умеровым. На переговорах обсуждалась тема помощи Украине. Представитель Евросоюза заверил власти страны в дальнейшей поддержке. Также он добавил, что у Украины есть полное право защищать свою территорию от российских оккупантов и восстановить контроль над своей территорией.

Во время совместного брифинга с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем перед заседанием Совета министров ЕС в Киеве министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал вопрос голосования по временному бюджету США без помощи Украины. По его словам, отсутствие финансовой помощи нашей стране во временном бюджете США – инцидент. "Вопрос в том, является ли то, что произошло в США, инцидентом или системой. Я думаю, что это инцидент", — сказал Кулеба.

Нижняя палата Конгресса США приняла проект бюджета на 45 дней, в котором не предусмотрено выделение помощи Украине по статье о дополнительных расходах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украину посетил генсек НАТО. Йенс Столтенберг сделал несколько заявлений, в том числе и о членстве Украины в Альянсе.