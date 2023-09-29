Війна — день 583: Україна готується до важкої зими та відкриття німецького заводу бронетехніки

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі – п’ятниця, 29 вересня. З початку року й досі російські військові відзначилися мізерними успіхами на фронті, проте не відступають і продовжують підло обстрілювати мирних українців. Тим часом влада закликає готуватися до масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, а в Києві збирається відкрити німецький завод із ремонту бронетехніки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У США розпочалася підготовка українських пілотів для освоєння американських винищувачів F-16. Наразі кілька українських пілотів проходять мовні курси, заявила речник Пентагону Сабріна Сінг.

Кримський міст закрили на ніч для проведення відновлювальних робіт.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій Україна 29.09.2023

Інформацію за 26 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 580: на фронті загострення боїв та взаємні атаки дронами та ракетами у тилу

З даними за 27 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 581: ЗСУ просуваються в районі Бахмута та на півдні

Про те, що відбувалося 28 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 582: у ЗСУ анонсують "хороші новини", а окупанти поспіхом зміцнюють позиції