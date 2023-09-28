Скільки українських територій було звільнено та окуповано у 2023 році: інфографіка від NYT

У серпні перейшло з рук у руки менше територій, ніж за будь-який інший місяць війни

В Інституті вивчення війни (ISW) та проекті "Критичні загрози" Американського інституту підприємництва проаналізували те, скільки українських земель змогли захопити росіяни за війну, а також, скільки нашим воїнам вдалося повернути в ході контрнаступу.

Про це пише видання The New York Times. Так, за даними аналітиків, за 9 років війни окупанти вкрали 18% українських територій. У 2014 році росія захопила близько 7% території та ще 10.9% після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Інші 0.08% (близько 857 кв. км) — це успіхи росії за весь 2023 рік. При цьому Силам оборони за цей рік вдалося повернути 370 кв. км.

Згідно з аналізом даних Інституту вивчення війни, проведеного New York Times, у серпні перейшло з рук в руки менше територій, ніж за будь-який інший місяць війни. Хоча Україна досягла невеликих успіхів на півдні, росія загалом захопила трохи більше території, переважно на північному сході. Для відчуття масштабу це приблизно третина площі Києва і менше, ніж район Квінс у Нью-Йорку.

"Хто набирає сили в Україні? Цього року ніхто. Хоча обидві сторони розпочали амбітні наступи, лінія фронту практично не зрушила. Після 18 місяців війни прорив здається важчим, ніж будь-коли", – пише видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кулеба розповів, як контрнаступ оцінюють у США.