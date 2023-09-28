"Справжнє військове диво": Кулеба розповів, як контрнаступ оцінюють у США

Критика швидкості просування українських військових не звучала

У Сполучених Штатах Америки (США) дали оцінку швидкості та успішності українського контрнаступу. Дії українських військових назвали "справжнім дивом".

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Таку оцінку від американців він озвучив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"І вони розуміють: те, чого вдалося досягти українським Силам оборони і на півдні, і на сході — це справжнє військове диво, якщо зважити на всі обставини — мінні поля та домінування росії в небі", — розповів дипломат.

Міністр заявив, що американські військові не на основі коментарів у соцмережах чи газетах оцінюють ефективність контрнаступу. Вони виходять із реалій, які є на полі бою.

За словами Кулеби, у США була дуже предметна дискусія щодо того, як вирішити проблеми, з якими стикаються Сили оборони України, щоб воїни могли ще ефективніше рухатися вперед.

"Найбільше мені у військовій частині в США сподобалося дуже стратегічне орієнтування з боку американців на допомогу Україні у побудові таких Сил оборони, які не тільки можуть перемогти у війні, а й запобігти новим агресіям", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що президент росії володимир путін міг дати міністру оборони рф сергію шойгу термін до початку жовтня, щоб зупинити український контрнаступ і поліпшити ситуацію на передовій. Також диктатор вимагає повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції.