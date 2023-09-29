"Україна є унікальною країною у світі": Шмигаль окреслив строки вступу до Євросоюзу

Жодна країна-кандидат на вступ до Європейського союзу ніколи не мала такої величезної підтримки населення, як Україна

Україна виконує всі поставлені їй умови для членства в Євросоюзі і вже протягом двох років може бути готова до вступу. Сьогодні Україна є унікальною країною у світі, яка заплатила величезну ціну за своє бажання стати частиною ЄС.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Politico. За його словами, країна докладає максимум зусиль, щоб стати повноправним членом ЄС і з повільним варіантом вступу Україна миритися не має наміру.

"Це дуже важливо для всіх українців. Я впевнений, що протягом двох років ми будемо повністю готові стати частиною Європейського союзу", — сказав прем’єр.

Денис Шмигаль наголосив, що у той час, як вісім країн отримали статус кандидата і роками чекали наступного етапу у процесі, Україна є унікальним випадком.

"Ми хочемо бути повноправним членом, тому що Україна сьогодні є унікальною країною у світі, яка заплатила таку величезну ціну за своє бажання стати членом Європейського союзу. Жодна країна-кандидат на вступ до Європейського союзу ніколи не мала такої величезної підтримки населення – понад 90 відсотків українців, які бажають, хочуть і бажають стати повноправним членом Європи", — зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що всі сім умов, поставлених Єврокомісією у червні 2022 року для переходу до іншого етапу процесу, вже виконані. До речі, останнє нещодавно було прийнято Кабінетом Міністрів України про визнання національних меншин.

"Ми очікуємо, що не пізніше жовтня ми зможемо мати позитивну ситуацію з оцінкою нашого прогресу з боку Європейської комісії й щоб Європейська рада могла проголосувати та ухвалити рішення про початок переговорів з Україною", — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Європарламенту Роберта Мецола сказала, що Євросоюз має розпочати формальні переговори з Україною щодо членства країни до кінця грудня поточного року.