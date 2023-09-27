У Євросоюзі анонсували переговори з Україною щодо вступу: названо крайню дату

Вже у жовтні буде надіслано звіт про прогрес України на шляху до ЄС

Європейський Союз має розпочати формальні переговори з Україною щодо членства ще до Різдва цього року. Також ЄС необхідно розпочати велику хвилю змін, щоб підготуватися до появи України вже як повноцінної країни-члена після виконання всіх умов.

Таку заяву зробила президент Європарламенту Роберт Мецол в інтерв’ю The Guardian. Вона сподівається, що переговори стартують уже у грудні.

"Якщо вони (українці, — Ред) рухаються швидко, ми повинні відповідати цій швидкості", — сказала Мецола.

Президент Європарламенту наголосила, що вже у жовтні буде приставлено звіт про прогрес України на шляху до ЄС.

"Мецола хоче, щоб формальні переговори розпочалися до Різдва. Рішення буде щодо міністрів країн ЄС, які проведуть формальну зустріч у грудні після того, як Єврокомісія в жовтні оприлюднить доповідь про прогрес України на шляху реформ, необхідних для продовження процесу розширення", — пише The Guardian.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вражена тим, яких результатів досягла Україна на шляху вступу країни до Євросоюзу.