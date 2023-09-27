В Евросоюзе анонсировали переговоры с Украиной насчет вступления: названа крайняя дата

Уже в октябре будет приставлен отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС

Европейский Союз должен начать формальные переговоры с Украиной насчет членства еще до Рождества в этом году. Также ЕС будет необходимо начать большую волну перемен, чтобы подготовиться к появлению Украины уже как полноценной страны-члена после выполнения всех условий.

Такое заявление сделала президент Европарламента Роберта Мецола в интервью The Guardian. Она надеется, что переговоры стартуют уже в декабре.

"Если они (украинцы, — Ред) двигаются быстро, мы должны соответствовать этой скорости", — сказала Мецола.

Президент Европарламента подчеркнула, что уже в октябре будет приставлен отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС.

"Мецола хочет, чтобы формальные переговоры начались к Рождеству. Решение будет по министрам стран ЕС, которые проведут формальную встречу в декабре после того, как Еврокомиссия в октябре обнародует доклад о прогрессе Украины на пути реформ, необходимых для продолжения процесса расширения", — пишет The Guardian.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впечатлена тем, каких результатов добилась Украина на пути вступления страны в Евросоюз.