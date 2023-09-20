Украина на пути в ЕС: глава Еврокомиссии впечатлена результатами

Украина успешно справляется с задачами, необходимыми для членства в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впечатлена прогрессом Украины, которого достигла страна на пути в ЕС. В частности речь идет о реализации реформ, необходимых для подачи заявки на вступление.

Об этом Ляйен сказала Bloomberg в кулуарах заседания ООН в Нью-Йорке. По ее мнению, если процесс и далее будет продолжаться в таком темпе, это станет решающим моментом на пути к присоединению Украины к ЕС.

"Если они сохранят темп — а я вижу, что они абсолютно мотивированы — это будет решающий момент", — сказала она.

Стоит добавить, что неделей ранее, 13 сентября, Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте призвала принять Украину в ЕС. По ее мнению, расширение стало бы эпохальным для блока. При этом Ляйен подчеркнула, что "будущее Украины — в Евросоюзе".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что для вступления в ЕС Украине необходимо выполнить реформы. По словам главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, уже заметен прогресс в некоторых реформах. Однако Украине следует продолжать работать над этим и побороть в стране "кумовство" и коррупцию.