Вступление в ЕС стало ближе? В Раде был создан новый орган для проверки законодательства

Украинское законодательство отличается от европейского

В Украине создается офис для адаптации украинских законов к положениям права ЕС. Офис будет парламентским, распоряжение об нормировании его деятельности в Верховной Раде подписал Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Об этом он сообщил в Facebook. Стефанчук отметил, что, по его мнению, вновь созданный офис станет действенным инструментом "чтобы обеспечить соответствие всех законодательных инициатив acquis ЕС" и придаст новое качество принятым законам.

Среди задач Офиса – поддержка комитетов Совета в экспертном, информационном, аналитическом и документальном направлении при работе над евроинтеграционными законопроектами. Работать офис будет на средства международной технической помощи.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению одного из депутатов Европарламента и бывшего литовского чиновника, Украина может стать членом ЕС уже к концу десятилетия. Из них часть времени уйдет на ратификацию договоров.