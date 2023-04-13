Вступ до ЄС став ближчим? В Раді створили новий орган для перевірки законодавства

Українське законодавство відрізняється від європейського

В Україні створюють офіс для адаптації українських законів до положень права ЄС. Офіс буде парламентським, розпорядження про унормування його діяльність у Верховній Раді підписав Голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

Про це він повідомив у Facebook. Стефанчук зазначив, що, на його думку, новостворений офіс стане дієвим інструментом "аби забезпечити відповідність всіх законодавчих ініціатив acquis ЄС" та додасть нової якості прийнятим законам.

Серед завдань Офісу — підтримка комітетів Ради в експертному, інформаційному, аналітичному та документальному напрямку при роботі над євроінтеграційними законопроєктами. Працювати офіс буде коштом міжнародної технічної допомоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку одного з депутатів Європарламенту та колишнього литовського високопосадовця, Україна може стати членом ЄС вже до кінця десятиліття. З них частина часу піде на ратифікацію договорів.