Вступ до ЄС став ближчим? В Раді створили новий орган для перевірки законодавства
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Українське законодавство відрізняється від європейського
В Україні створюють офіс для адаптації українських законів до положень права ЄС. Офіс буде парламентським, розпорядження про унормування його діяльність у Верховній Раді підписав Голова Верховної ради Руслан Стефанчук.
Про це він повідомив у Facebook. Стефанчук зазначив, що, на його думку, новостворений офіс стане дієвим інструментом "аби забезпечити відповідність всіх законодавчих ініціатив acquis ЄС" та додасть нової якості прийнятим законам.
Серед завдань Офісу — підтримка комітетів Ради в експертному, інформаційному, аналітичному та документальному напрямку при роботі над євроінтеграційними законопроєктами. Працювати офіс буде коштом міжнародної технічної допомоги.
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Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку одного з депутатів Європарламенту та колишнього литовського високопосадовця, Україна може стати членом ЄС вже до кінця десятиліття. З них частина часу піде на ратифікацію договорів.