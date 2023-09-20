Україна на шляху до ЄС: голова Єврокомісії вражена результатами

Україна успішно справляється із завданнями, необхідними для членства в ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вражена прогресом України, якого досягла країна на шляху до ЄС. Зокрема йдеться про реалізацію реформ, необхідних для подання заявки на вступ.

Про це Ляйєн сказала Bloomberg у кулуарах засідання ООН у Нью-Йорку. На її думку, якщо процес і надалі продовжуватиметься у такому темпі, це стане вирішальним моментом на шляху до приєднання України до ЄС.

"Якщо вони збережуть темп — а я бачу, що вони абсолютно мотивовані — це буде вирішальний момент", — сказала вона.

Варто додати, що тижнем раніше, 13 вересня, Урсула фон дер Ляйєн під час виступу в Європарламенті закликала ухвалити Україну в ЄС. На її думку, розширення стало б епохальним для блоку. При цьому Ляйєн наголосила, що "майбутнє України — у Євросоюзі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для вступу до ЄС Україні необхідно виконати реформи. За словами голови Міністерства закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, вже помітний прогрес у деяких реформах. Однак Україні слід продовжувати працювати над цим та подолати в країні "кумівство" та корупцію.