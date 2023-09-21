Умови для переговорів про членство в ЄС: Рада прийняла важливі законопроекти, один з них щодо нацменшин

Прийнято ще одні євроінтеграційні рішення

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект №9610 до зміни Закону "Про національні меншини України". Також було прийнято за основу доопрацьовану версію законопроекту №9269 про фінмоніторинг PEP.

Про це у четвер, 21 вересня, у своєму Telegram-каналі написав народний депутат України Ярослав Железняк. Водночас він опублікував фото результатів голосування щодо цих законопроектів.

Так, врегулювання закону про нацменшини відповідно до європейського законодавства — одна з вимог для початку переговорів про членство України в Європейському Союзі. Законопроект передбачає безкоштовні підручники для учнів, що належать до нацменшин, можливість використовувати мови нацменшин (окрім російської) у рекламі, заходах тощо.

Загалом "За" проголосували 318 нардепів. Проти ніхто не проголосував. Утрималися від голосування троє людей і не брали в цьому участі ще 18 депутатів.

Водночас ВР прийняла за основу доопрацьовану версію законопроекту №9269 щодо фінмоніторингу політично значущих осіб. "За" проголосували 260 нардепів, проти — 0, утрималися -2. Ще 43 депутати не брали участі у голосуванні.

"Фактично замість обмеження в три роки знову повертається принцип once pep-forever pep. Також створюється реєстр PEP-ів (Політично значимі особи, які займають важливі державні посади: президенти держави, прем'єр-міністри, міністри та їх заступники, депутати й так далі, — Ред.). Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це остання умова для відкриття переговорів про членство з ЄС", — написав депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 вересня Верховна Рада України виправила закон про поновлення е-декларування. Рішення підтримали 314 нардепів.