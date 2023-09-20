Віцеспікерка Олена Кондратюк запропонувала п'ять кроків до реформи ООН

Віцеспікерка Верховної Ради запропонувала кроки по реформуванню ООН, які допоможуть вивести Організацію з кризи

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк поділилася власним баченням реформування Організації Об'єднаних Націй, окресливши п'ять необхідних на цьому шляху кроків.

У своїй колонці "П'ять кроків до реформи ООН", опублікованій в "Українській правді", віцеспікерка українського парламенту констатувала, що Організація Об’єднаних Націй, створена відразу після Другої світової війни — колись тріумф гуманізму, ода світової єдності заради миру — втрачає свій унікальний статус.

"Українці її нещадно критикують: за повну безпорадність, бездіяльність, зашореність. Росіяни, як завжди цинічно, зневажають і користуються бюрократичними зачіпками, завдяки яким країна-агресор не просто залишається непокараною, а ще й всідається в головні крісла ООН і править балом. І це найглибше дно. Або потонути, або відштовхнутися", — зауважила Олена Кондратюк.

Водночас, підкреслила віцеспікерка, світ змінюється під впливом України. Адже світові лідери на вересневій сесії Генасамблеї ООН фактично в один голос заговорили про необхідність рішучих змін та реформування ООН. Зокрема, про це кажуть Президент США Джо Байден та лідери Європейського Союзу. Наполягав на змінах у своєму виступі в ООН і Президент України Володимир Зеленський.

За словами Олени Кондратюк, в українців, які 600 днів потерпають від війни, накопичилося багато питань до діяльності ООН. Тож треба подумати на тим, як змусити ООН виконувати свої функції. Зокрема, повертати українських дітей, яких агресор викрадає, депортує, насильницьки русифікує. Давати належну оцінку воєнним злочинам, визволяти військовополонених, або хоча б інспектувати місця їх утримання.

"Якщо хтось на другому році повномасштабної війни, а загалом на 9-му році агресії, дозволяє росії заступати на головування в Раді Безпеки, бо такий статут — то хіба він може гарантувати безпеку?

Якщо хтось досі залишає за агресором право вето на будь-яке рішення — то хіба це прагнення миру? Наполягаючи на реформі, дозволю собі накреслити 5 першочергових кроків", — зазначила віцеспікерка.

На переконання Олени Кондратюк необхідно:

Виключити росію з Радбезу ООН як таку, що самовільно і безпідставно отримала місце в Радбезі як правонаступниця СРСР, не пройшовши необхідні процедури повторного вступу до організації.

Передбачити в статуті автоматичне виключення з Ради Безпеки чи навіть зі всієї організації країни, яка вчинила акт військової агресії проти іншої країни.

Розширити склад постійних членів Ради Безпеки.

Позбутися права вето як такого, натомість виробивши альтернативний механізм ухвалення рішень.

Пропрацювати механізм включення до складу Радбезу країни, яка зазнає військової агресії, на період війни. Це означає, що Україна має стати постійним членом Радбезу на той час, поки триває війна.

"Я дуже щиро сподіваюся, що ця сесія Генасамблеї в Нью-Йорку, дасть відповіді на питання про те, чи всесильна демократія і чи існує в світі система безпеки", — підсумувала заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.