Вице-спикер Елена Кондратюк предложила пять шагов к реформе ООН

Вице-спикер Верховной Рады предложила шаги по реформированию ООН, которые помогут вывести Организацию из кризиса

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк поделилась собственным видением реформирования Организации Объединенных Наций, наметив пять необходимых на этом пути шагов.

В своей колонке "Пять шагов к реформе ООН", опубликованной в "Украинской правде", вице-спикер украинского парламента констатировала, что Организация Объединенных Наций, созданная сразу после Второй мировой войны — когда-то триумф гуманизма, ода мирового единства ради мира — теряет свой уникальный статус.

"Украинцы ее беспощадно критикуют: за полную беспомощность, бездействие, зашоренность. Россияне, как всегда цинично, презирают и пользуются бюрократическими зацепками, благодаря которым страна-агрессор не просто остается ненаказанной, но и усаживается в главные кресла ООН и правит балом. И это самое глубокое дно. Либо утонуть, либо оттолкнуться", — отметила Елена Кондратюк.

В то же время, подчеркнула вице-спикер, мир меняется под влиянием Украины. Ведь мировые лидеры на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН фактически единогласно заговорили о необходимости решительных изменений и реформирования ООН. В частности, об этом говорят президент США Джо Байден и лидеры Европейского Союза. Настаивал на изменениях в своем выступлении в ООН и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Елены Кондратюк, у украинцев, 600 дней страдающих от войны, накопилось много вопросов к деятельности ООН. Поэтому нужно подумать о том, как заставить ООН выполнять свои функции. В частности, возвращать украинских детей, которых агрессор похищает, депортирует, насильственно русифицирует. Давать надлежащую оценку военным преступлениям, освобождать военнопленных или хотя бы инспектировать места их содержания.

"Если кто-то на втором году полномасштабной войны, а в целом на 9-м году агрессии, позволяет России заступать на председательство в Совете Безопасности, потому что такой устав — разве он может гарантировать безопасность?

Если кто-то до сих пор оставляет за агрессором право вето на любое решение — разве это стремление к миру? Настаивая на реформе, позволю себе начертить пять первоочередных шагов", — отметила вице-спикер.

По убеждению Елены Кондратюк необходимо:

Исключить Россию из Совбеза ООН как самовольно и безосновательно получившую место в Совбезе в качестве правопреемницы СССР, не прошедшую необходимые процедуры повторного вступления в организацию.

Предусмотреть в уставе автоматическое исключение из Совета Безопасности или даже из всей организации страны, совершившей акт военной агрессии против другой страны.

Расширить состав постоянных членов Совета Безопасности.

Избавиться от права вето как такового, вместо этого выработав альтернативный механизм принятия решений.

Проработать механизм включения в состав Совбеза страны, подвергающуюся военной агрессии, на период войны. Это означает, что Украина должна стать постоянным членом Совбеза до тех пор, пока идет война.

"Я очень искренне надеюсь, что эта сессия Генассамблея в Нью-Йорке даст ответы на вопрос о том, всесильна ли демократия и существует ли в мире система безопасности", — подытожила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.