Условие для переговоров о членстве в ЕС: Рада приняла важные законопроекты, один из них по нацменьшинствам

Приняты еще одни евроинтеграционные решения

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9610 к изменению Закона "О национальных меньшинствах Украины". Также была принята за основу доработанная версия законопроекта №9269 о финмониторинге PEP.

Об этом в четверг, 21 сентября, в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины Ярослав Железняк. Вместе с тем он опубликовал фото результатов голосования по этим законопроектам.

Так, урегулирование закона о нацменьшинствах в соответствии с европейским законодательством — одно из требований для начала переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Законопроект предусматривает бесплатные учебники для учеников, принадлежащих к нацменьшинствам, возможность использовать языки (кроме русского) нацменьшинств в рекламе, мероприятиях и так далее.

В целом "За" проголосовали 318 нардепов. Против не проголосовал никто. Удержались от голосования три человека и вовсе не принимали в этом участия еще 18 депутатов.

В то же время ВР приняла за основу доработанную версию законопроекта №9269 по финмониторингу политически значимых лиц. "За" проголосовали 260 нардепов, против — 0, удержались -2. Еще 43 депутата не принимали участие в голосовании.

"Фактически вместо ограничения в три года, вновь возвращается принцип once pep-forever pep. Также создается реестр PEP-ов (Политически значимые лица, занимающие важные государственные должности: президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, и так далее, — Ред.) Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть выполнен до конца сентября 2023 года. Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС", — написал депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 сентября Верховная Рада Украины исправила закон о восстановлении е-декларирования. Решение поддержали 314 нардепов.