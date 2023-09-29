"Украина является уникальной страной в мире": Шмыгаль очертил сроки вступления в Евросоюз

Ни одна страна-кандидат на вступление в Европейский союз никогда не имела такой огромной поддержки населения, как Украина

Украина выполняет все поставленные ей условия для членства в Евросоюзе, и уже в течение двух лет может быть готова ко вступлению. Сегодня Украина является уникальной страной в мире, которая заплатила огромную цену за свое желание стать частью ЕС.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Politico. По его словам, страна прилагает максимум усилий, чтобы стать полноправным членом ЕС и с медленным вариантом вступления Украина мириться не намерена.

"Это очень важно для всех украинцев. Я уверен, что в течение двух лет мы будем полностью готовы стать частью Европейского союза", — сказал премьер.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что в то время как восемь стран получили статус кандидата и годами ждали следующего этапа в процессе, Украина является уникальным случаем.

"Мы хотим быть полноправным членом, потому что Украина сегодня является уникальной страной в мире, которая заплатила такую огромную цену за свое желание стать членом Европейского союза. Ни одна страна-кандидат на вступление в Европейский союз никогда не имела такой огромной поддержки населения — более 90 процентов украинцев, желающих, хотят и желающих стать полноправным членом Европы", — отметил премьер-министр.

Он добавил, что все семь условий, поставленных Еврокомиссией в июне 2022 для перехода к другому этапу процесса, уже выполнены. К слову, последнее недавно было принято Кабинетом министров Украины о признании национальных меньшинств.

"Мы ожидаем, что не позже октября мы сможем иметь положительную ситуацию с оценкой нашего прогресса со стороны Европейской комиссии и чтобы Европейский совет мог проголосовать и принять решение о начале переговоров с Украиной", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Европарламента Роберта Мецола сказала, что Евросоюз должен начать формальные переговоры с Украиной по поводу членства страны до конца декабря текущего года.