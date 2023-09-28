Плани росіян на зиму: чи чекати повторного наступу на Київ

У плани загарбників однозначно входять удари по енергосистемі

Російські окупанти відновлять обстріл по об’єктах енергосистеми України цієї зими. Немає жодних ознак того, що загарбники мають намір відмовитися від цієї тактики або змінити її на іншу.

Такий прогноз зробив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, пише ТСН. За його словами, на відміну від можливості здійснювати атаки по українських областях, росіяни вже не мають ресурсу, щоб здійснювати масштабні наступальні дії, наприклад, на Київ.

"У них взагалі немає ресурсу, щоб здійснювати такі наступальні дії. Вони можуть здійснювати виключно диверсійну діяльність, не більше. Обстріли прикордонної області, Чернігівської області, на жаль, продовжуватимуться", — сказав він.

Олександр Коваленко вважає, що окупанти обстрілюватимуть Слов’янськ, Краматорськ, Куп’янськ, Запоріжжя, Кривий Ріг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що цієї зими, як і минулої, росіяни обстрілюватимуть енергосистему нашої країни. Проте цього разу вони трохи змінять тактику. Найімовірніше, розосереджених обстрілів цього разу не буде.

Водночас в Україні ретельно готуються до можливо складної зими й вже надійно захистили підстанції "Укренерго" від ракетних атак. Варто додати, що такі види захисту застосовувалися вперше не лише в межах України, а й у всьому світі.