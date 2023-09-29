ДБР висунуло підозру відомим путінським шпигунам

Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін отримали підозри від українських спецслужб

Працівники Державного бюро розслідувань викрили мережу російських агентів. Вони робили диверсії на військових складах в Україні та в ЄС починаючи з 2014 року. Серед них — відомі у справі про отруєння Скрипалів офіцери російської розвідки.

Українським спецслужбам вдалося виявити не лише виконавців, а й "усю верхівку". Така інформація з’явилась на офіційному сайті бюро.

Зазначається, що ДБР повністю довело причетність російських спецслужб до вибухів у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігалася зброя для України, а також військових складів у Сватовому Луганській області у 2015 році.

У результаті підриву сталася пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів. В наслідок вибухів постраждала військова техніка (76 одиниць), ракети і боєприпаси (понад 3 тис. тонн). Державі заподіяно матеріальних збитків на понад 71 млн грн. Загинули три військовослужбовця ЗСУ та одна цивільна особа.

Повідомлення про підозру у скоєнні злочинів проти України вже вручили :

▪️ колишньому начальнику Головного управління Генштабу ЗС росії Ігорю Сергуну (очолював відомство до 2016 року);

▪️ екс-охоронцю путіна Олексію Дюміну, який з 2013 по 2015 рік обіймав посаду начальника сил спеціальних операцій російського ГРУ;

▪️ командувачу силами спеціальних операцій у росії генерал-майору Валерію Флустікову;

▪️ командиру "161 Центру підготовки фахівців Спеціального призначення" ґу генштабу вс рф генерал-майору Андрію Авер’янову (зараз входить до найближчого оточення російського диктатора і часто присутній на офіційних зустрічах найвищого рівня)

Підозру повідомили й спільникам російських диверсантів – зрадникам з України. Один з них безпосередньо керував БПЛА, яке скинуло вибухівку на Сватово. Це громадянин України з позивним "Старт". Він у 2014 році приєднався до терористичної організації "ЛНР". Згодом почав працювати на російські спецслужби.

Також підозрюються понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсій із числа російських спецслужб. Серед них всесвітньо відомі шанувальники "Солберзьких шпилів" Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін. У ході спільного з представниками чеських правоохоронців розслідування працівники ДБР встановили, що саме вони відіграли важливу роль у диверсійній операції по підриву військових складів у Чехії у 2014 році.

У відомстві додали, що після завершення всіх експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 чинних російських військовослужбовців. За даними ДБР, вони здійснювали диверсії на території України та ЄС, і, можливо, продовжують це робити і зараз.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року в місті Солсбері шпигун Британії Сергій Скрипаль та його донька Юлія постраждали від навмисного отруєння нервово-паралітичною речовиною із сімейства, відомого як "Новичок". На думку уряду Британії, до отруєння були причетні російські спецслужби. Керівництво росії всі звинувачення відкинуло.

У Британії тоді заявили, що до вбивства Скрипаля та його доньки причетні Анатолій Чепіга (він же Руслан Боширов) та Олександра Мішкін (він Олександр Петров). У середині грудня того ж року Мінфін США запровадило санкції проти них. У заяві відомства цих двох людей названо співробітниками гур фр.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ розкрила цілу мережу зрадників, яка шпигунила за Яворівським полігоном.