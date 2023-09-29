ГБР выдвинуло подозрение знаменитым путинским шпионам

Анатолий Чепига и Александр Мишкин получили подозрения от украинских спецслужб

Работники Государственного бюро расследований разоблачили сеть российских агентов. Они совершали диверсии на военных складах в Украине и в ЕС начиная с 2014 года. Среди них — известные по делу об "отравлении Скрипалей" офицеры российской разведки.

Украинским спецслужбам удалось выявить не только исполнителей, но и "всю верхушку". Такая информация появилась на официальном сайте бюро.

Отмечается, что ГБР полностью доказало причастность российских спецслужб к взрывам в 2014 году военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины. Разоблаченные агенты также совершили диверсию 29 октября 2015 года на военном составе в Сватово. В результате подрыва произошел пожар, что повлекло за собой детонацию боеприпасов. От взрывов пострадала военная техника (76 единиц), ракеты и боеприпасы (более 3 тыс. тонн). Государству причинен материальный ущерб более 71 млн грн. Погибли три военнослужащих ВСУ и одно гражданское лицо.

Уведомление о подозрении в совершении преступлений против Украины уже вручили:

▪️ бывшему начальнику Главного управления Генштаба ВС рф Игорю Сергуну (возглавлял ведомство до 2016 года);

▪️ экс-телохранителю путина Алексею Дюмину, который с 2013 по 2015 год занимал пост начальника сил специальных операций российского ГРУ;

▪️ командующему силами специальных операций вс рф генерал-майору Валерию Флустикову;

▪️ командиру "161 Центра подготовки специалистов Специального назначения" гу генштаба вс рф генерал-майору Андрею Аверьянову (сейчас входит в ближайшее окружение российского диктатора и часто присутствует на официальных встречах самого высокого уровня).

Подозрение сообщили и сообщникам российских диверсантов – предателям из Украины. Один из них непосредственно руководил БПЛА, сбросившим взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт". Он в 2014 году присоединился к террористической организации "ЛНР". Впоследствии начал работать на российские спецслужбы.

Также подозревались более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсий из числа российских спецслужб. Среди них всемирно известные поклонники "Солбергских шпилей" Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери британски шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от умышленного отравления нервно-паралитическим веществом из семейства, известного как "Новичок". По мнению правительства Великобритании, к отравлению были причастны российские спецслужбы. Руководство россии все обвинения отвергло.

В Британии тогда заявили, что к убийству Скрипаля и его дочери причастны Анатолий Чепига (он же Руслан Боширов) и Александра Мишкин (он же Александр Петров). В середине декабря того же года Минфин США ввело санкции них. В заявлении ведомства они названы сотрудниками гур фр.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ раскрыла целую сеть предателей, которая шпионила за Яворовским полигоном.