Шуфрич отримав підозру від СБУ: строк світить чималий

Шуфрич тісно співпрацював із агентом ФСБ

Народний депутат Нестор Шуфрич, до якого 15 вересня нагрянули силовики, отримав підозру в держзраді. За цією статтею йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У пресслужбі СБУ зазначають, що їхні співробітники та колеги з ДБР зібрали аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність нардепа. Слідство стверджує, що Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого — координація російської агентури в Україні.

За даними правоохоронців, Сівкович втік до москви у 2014 році та створив "кротоферму" для підривної діяльності проти нашої держави.

"Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто Голова Служби безпеки Василь Малюк", — йдеться у повідомленні.

Одним із основних завдань Шуфрича у СБУ називають підривну діяльність в інформаційній сфері. Повідомляється, що він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та росії єдина історія і що українці та росіяни — нібито "один народ". Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.

Наразі у місцях проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків. Фото з одного з них, до речі, ви можете побачити, перейшовши на посилання.

Продовжується досудове розслідування.

Нагадаємо, експерти розповіли "Телеграфу", чому спецслужба стільки тягнула із затриманням Шуфрича.