Шуфрич під прицілом: чому тільки зараз і що буде далі

Правоохоронцям могли видати карт-бланш для встановлення справедливості

У п’ятницю, 15 вересня, вранці по ЗМІ прокотилася поки що неофіційна інформація, що Служба безпеки України провела обшуки та затримала нардепа Нестора Шуфрича. Він нібито є фігурантом справи про російську шпигунську мережу.

Експерти розповіли "Телеграфу", чому спецслужба стільки тягнула із затриманням Шуфрича. І чи є шанс, що його реально посадять, а не обміняють, наприклад, як рік тому кума путіна, одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак акцентує на тому, що Шуфрич завжди був персоніфікованою особою проросійських партійних проєктів в Україні, певним публічним ідеологічним символом присутності інтересів рф в нашій державі.

"Тому той факт, що він фігурує в кримінальній справі про державну зраду, навряд чи здивує. Це була очікувана і передбачувана подія, яка рано чи пізно сталася б. Інша річ, що за президента Порошенка Шуфрич почував себе дуже впевнено і активно займався будівництвом проросійської ОПЗЖ разом із Медведчуком", – зазначає експерт.

Здається, продовжує він, Шуфрич думав, що почуватиметься так і зараз, налаштовуючи себе на співпрацю з владою та мінімізацію публічності заради непривернення уваги суспільства до своєї одіозної персони. Проте правоохоронцям, схоже, видано карт-бланш для встановлення справедливості, вважає Олег Постернак.

"З огляду на те, що пісню про політичні переслідування співати завжди зручно, думаю, Шуфрич скористається такою можливістю і зараз. Слід нагадати, що слідчі дії проти народного депутата можливі саме завдяки скасуванню депутатської недоторканності, яка у минулі часи була зручним прикриттям для антиукраїнської діяльності.

А Шуфрич проходить зараз у справі Володимира Сівковича (колишній український нардеп, агент ФСБ, що втік у росію, з Москви курував роботу російської агентури в Україні. – Ред.), який, за повідомленнями медіа, міг координувати політичний переворот в Україні під час спроби окупації всієї нашої країни росіянами", – наголошує експерт.

Політолог, кандидат політичних наук Денис Гороховський вважає, що причин, чому затримання Шуфрича відбулося лише зараз, може бути чимало.

"Починаючи від того, що не було необхідних доказів, щоб довести справу до реального вироку, і закінчуючи тим, що Шуфрич міг бути ланкою великого ланцюжка, за яким велася оперативна розробка. Відповідно — передчасне затримання могло перешкодити процесу", — пояснює експерт.

На його думку, не можна виключати й політичного аспекту питання.

"Подібні активності правоохоронців завжди викликають підтримку у населення, тому могли притримати до потрібного часу. Що при цьому ніяк не знімає відповідальності з Шуфрича, якщо його провину буде доведено", – зазначає Денис Гороховський.

Найімовірніше, продовжує він, росія захоче внести Шуфрича до списків на обмін.

"Той же Сівкович має можливість це забезпечити у рф. Якщо Шуфрича обміняють на українців, які перебувають у полоні у рф, це теж буде гарним розвитком подій, — упевнений експерт. — Хоча, звичайно, знайдуться ті, хто вважатиме, що обмінювати було не можна".

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони та безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак міркує так:

"Станом на полудень немає інформації, що Шуфрича саме затримали. Нібито проводяться десятки обшуків у різних місцях. Але затримання як такого на момент надання цього коментаря не було. Можливо, не готові якісь процесуальні документи, доказова база".

Експерт не виключає, що затримання все ж таки відбудеться, але – пізніше, за результатами проведених обшуків, наприклад.

"Чому за Шуфрича взялися лише зараз? Одна з причин, як мені здається, – політична нерішучість чинної влади. З якоїсь причини в Офісу президента такої волі, схоже, не було. А можливо, Шуфрич брав участь (нехай навіть несвідомо) у грі наших спецслужб. Наприклад, через нього згодовували дезінформацію росіянам. Тому він був потрібен на волі – і його тривалий час не чіпали. А зараз така гра могла завершитися", – пояснює Іван Ступак.

Для чіткіших оцінок слід дочекатися розвитку ситуації, зазначає він. Наприклад, буде затримання чи ні, а якщо буде – які саме статті інкримінують поки що нардепу.