Шуфрич — "ветеран збройних сил рф": у нардепа знайшли колекцію кітелів та радянських нагород (фото)

Шуфрич є також шановним "Полководцем Побєди"

Вранці у п’ятницю, 15 вересня, силовики прийшли з обшуком до будинку народного депутата Нестора Шуфрича в селі Козин Київської області. У нього знайшли багато "цікавого".

Фото того, що виявили силовики Шуфрича, публікує "Лівий Берег", якому знімки надали власні джерела в правоохоронних органах. Український нардеп виявився нагородженим росіянами генерал-адміралом.

Вдома Шуфрич зберігає георгіївські стрічки, двоголових орлів, кітеля, медалі та ордени рф. Крім того, він є шановним "Полководцем Побєди" та "Ветераном Збройних сил рф".

Він зберігає кителя

В Шуфрича їх ціла коллекція

Є також нагороди

Силовики знайшли символи країни-агресора

Шуфрич на тлі своїх "скарбів" виглядає розгубленим

Ще одна знахідка силовиків

Слід зазначити, що спочатку у ЗМІ з’явилася інформація про затримання нардепа, але пізніше стало відомо, що це не так. Як написав у своєму Telegram-каналі радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко, генпрокурор Андрій Костін повідомив Шуфричу про підозру у скоєнні державної зради — злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України.

Шуфрича підозрюють "в діянні, навмисне вчиненому громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, державній та інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі та їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України за попередньою змовою групою осіб". Таку інформацію оприлюднив Лещенко.

Для довідки: Шуфрич – депутат багатьох скликань Верховної Ради, був у Партії регіонів, яка після революції Гідності була перейменована на ОПЗЖ. Він досі очолює комітет зі свободи слова.

Раніше "Телеграф" писав про те, що одіозного екс-нардепа Вадима Рабіновича оголосили у розшук. Наразі політик перебуває за межами України.