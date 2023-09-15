Шуфрич - "ветеран вооруженных сил рф": у нардепа нашли коллекцию кителей и советских наград (фото)

Шуфрич является уважаемым "Полководцем Победы" и "Ветераном Вооруженных сил рф"

Утром в пятницу, 15 сентября силовики пришли с обыском в дом народного депутата Нестора Шуфрича в селе Козин Киевской области. У него нашли много "интересного".

Фото того, что обнаружили силовики у Шуфрича, публикует "Левый Берег", которому снимки предоставили собственные источники в правоохранительных органах. Украинский нардеп оказался награжденным россиянами генерал-адмиралом.

Дома Шуфрич хранит георгиевские ленты, двуглавых орлов, кителя, медали и ордена рф. Кроме того, он является уважаемым "Полководцем Победы" и "Ветераном Вооруженных сил рф".

Нардеп хранит дома кителя

У него их целая коллекция

Есть и награды

Силовики нашли у нардепа символику страны-агрессора

На фоне своих "сокровищ" Шуфрич выглядит растерянным

Еще одна находка

Стоит отметить, что сначала в СМИ появилась информация о задержании нардепа, но позднее стало известно, что это не так. Как написал в своем Telegram-канале советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко, генпрокурор Андрей Костин сообщил Шуфричу о подозрении в совершении государственной измены — преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Шуфрича подозревают "в деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины по предварительному сговору группой лиц". Такую информацию обнародовал Лещенко.

Для справки: Шуфрич – депутат многих созывов Верховной Рады, был в Партии регионов, которая после революции Достоинства была переименована в ОПЗЖ. Он до сих пор возглавляет комитет по свободе слова.

Ранее "Телеграф" писал о том, что одиозного экс-нардепа Вадима Рабиновича объявили в розыск. На данный момент политик находится за пределами Украины.