Шуфрич - "ветеран вооруженных сил рф": у нардепа нашли коллекцию кителей и советских наград (фото)
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Шуфрич является уважаемым "Полководцем Победы" и "Ветераном Вооруженных сил рф"
Утром в пятницу, 15 сентября силовики пришли с обыском в дом народного депутата Нестора Шуфрича в селе Козин Киевской области. У него нашли много "интересного".
Фото того, что обнаружили силовики у Шуфрича, публикует "Левый Берег", которому снимки предоставили собственные источники в правоохранительных органах. Украинский нардеп оказался награжденным россиянами генерал-адмиралом.
Дома Шуфрич хранит георгиевские ленты, двуглавых орлов, кителя, медали и ордена рф. Кроме того, он является уважаемым "Полководцем Победы" и "Ветераном Вооруженных сил рф".
Стоит отметить, что сначала в СМИ появилась информация о задержании нардепа, но позднее стало известно, что это не так. Как написал в своем Telegram-канале советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко, генпрокурор Андрей Костин сообщил Шуфричу о подозрении в совершении государственной измены — преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины.
Шуфрича подозревают "в деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины по предварительному сговору группой лиц". Такую информацию обнародовал Лещенко.
Для справки: Шуфрич – депутат многих созывов Верховной Рады, был в Партии регионов, которая после революции Достоинства была переименована в ОПЗЖ. Он до сих пор возглавляет комитет по свободе слова.
Ранее "Телеграф" писал о том, что одиозного экс-нардепа Вадима Рабиновича объявили в розыск. На данный момент политик находится за пределами Украины.