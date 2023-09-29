У росіян паніка, пишуть про велику українську ДРГ та бій у Брянській області

У Новозибківському районі регіону у зв’язку з подією перекрито деякі дороги

У російських ЗМІ повідомляють, що на територію росії в районі селища Лугового Брянської області нібито зайшла українська ДРГ. Бій завершено і росіяни заявляють, що прорив кордону не був допущений.

Про це пише Telegram-канал Mash, посилаючись на власні джерела. При цьому наголошується, що нібито російські військові не допустили прорив кордону в районі Лугового.

"За нашою інформацією, перекрито деякі дороги в Новозибківському районі регіону. Для силових відомств оголошено загальний збір", - йдеться у повідомленні.

Водночас Telegram-канал SHOT, посилаючись на свої джерела, пише про те, що українська ДРГ нібито намагалася прорватися на територію Брянщини на БМП. Загалом було близько десяти осіб.

"Наші прикордонники засікли противника в лісосмузі в районі річки Снів неподалік селища Луговий Климівського району. ДРГ складалася приблизно з десяти людей з автоматами Калашнікова. Перед спробою прориву був артобстріл. Виявлена диверсійна група була відкинута назад, серед диверсантів є поранені. ", — Заявили в пабліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 вересня у Білгородській області працювали бійці Легіону "Свобода Росії". Вони вступили у бій із прикордонниками. В той самий час, добровольча організація РДК (російський добровольчий корпус) провела рейд у Курській області.