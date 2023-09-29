У россиян паника, пишут о большой украинской ДРГ и бое в Брянской области

В Новозыбковском районе региона в связи с происшествием перекрыты некоторые дороги

В российских СМИ сообщают, что на территорию рф в районе посёлка Лугового Брянской области якобы зашла украинская ДРГ. Бой завершен и россияне заявляют, что прорыва границы не было допущено.

Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственные источники. При этом отмечается, что якобы российские военные не допустили прорыва границы в районе Лугового.

"По нашей информации, перекрыты некоторые дороги в Новозыбковском районе региона. Для силовых ведомств объявлен общий сбор", — говорится в сообщении.

В то же время Telegram-канал SHOT, ссылаясь на свои источники, пишет о том, что украинская ДРГ якобы пыталась прорваться на территорию Брянщины на БМП. В целом было около десяти человек.

"Наши пограничники засекли противника в лесополосе в районе реки Снов недалеко от посёлка Луговой Климовского района. ДРГ состояла примерно из десяти человек с автоматами Калашникова. Перед попыткой прорыва был артобстрел. Обнаруженная диверсионная группа была откинута назад, среди диверсантов есть раненые. Прорыва границы не допущено", — заявили в паблике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 сентября в Белгородской области работали бойцы Легиона "Свобода россии". Они вступили в бой с пограничниками. В то же время добровольческая организация РДК (русский добровольческий корпус) провела рейд в Курской области.