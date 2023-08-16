Украинский отряд для убийства африканских лидеров: крупные росСМИ опубликовали странное сообщение

Российские СМИ в ночь на 16 августа одновременно сообщили фейковую новость о том, что Украина и Великобритания подготовили отряд для убийства африканских лидеров. Речь в публикации шла на лидеров государств, якобы "ориентированных на взаимодействие с Россией".

Такое сообщение разместили крупнейшие информационные агентства России: ТАСС, РИА Новости и "Интерфакс".

Агентства сообщили, что в Африку якобы планируется перебросить отряд из 100 украинских диверсантов, которые прошли обучение в Великобритании.

Интересно, что во всех случаях оккупанты ссылались на "военно-дипломатический источник".

"Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с россией", — говорилось в сообщениях.

В то же время "Русская служба Би-би-си" пишет, что данная публикация похожа на "заранее спланированный "вброс" с целью максимально широкого распространения".

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